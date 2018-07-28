Во время нынешнего чемпионата мира по футболу сборная России, возглавляемая Черчесовым, впервые за долгое время вышла в четвертьфинал мундиаля. Команда показала отличный результат, обыграв в 1/8 финала испанцев, но затем уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.





Наряду со Станиславом Черчесовым на звание лучшего тренера года претендуют наставник сборной Хорватии Златко Далич, руководитель французской сборной Дидье Дешам, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, Роберто Мартинес из сборной Бельгии, Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», Диего Симеоне из «Атлетико», Эрнесто Вальверде из «Барселоны» и легендарный Зинедин Зидан, занимавший пост главного тренера «Реала» в прошедшем сезоне. Среди номинанток на титул лучшего тренера женских команд — Эмма Хэйс («Челси»), Стефан Лерх («Вольфсбург»), Марк Парсонс («Портленд Торнс»), Рейналд Педро («Лион»), Ален Стайчич (сборная Австралии), Асако Такакура (сборная Японии), Вадао (сборная Бразилии), Хорхе Вильда (сборная Испании), Мартина Фосс-Текленбург (сборная Швейцарии) и Сарина Вигман (сборная Нидерландов).









Церемония вручения наград ФИФА состоится в Лондоне (Великобритания) 24 сентября 2018 года