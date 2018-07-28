Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Лига Европы. Возможный матч с минским "Динамо" "Зенит" проведет без зрителей

"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах. Такое решение принято в качестве наказания за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).

Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма, передает официальный сайт УЕФА. 

"Зенит" также оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков. 

Напомним, что в 3-м раунде квалификации Лиги Европы минское "Динамо" в случае победы над ДАКом сыграет с "Зенитом". Первая встреча завершилась победой белорусов со счетом 3:1.

17:59 28/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё