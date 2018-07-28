Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма, передает официальный сайт УЕФА.





"Зенит" также оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.





Напомним, что в 3-м раунде квалификации Лиги Европы минское "Динамо" в случае победы над ДАКом сыграет с "Зенитом". Первая встреча завершилась победой белорусов со счетом 3:1.



