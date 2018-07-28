Лига Европы. Возможный матч с минским "Динамо" "Зенит" проведет без зрителей
"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах. Такое решение принято в качестве наказания за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).
Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма, передает официальный сайт УЕФА.
"Зенит" также оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.
Напомним, что в 3-м раунде квалификации Лиги Европы минское "Динамо" в случае победы над ДАКом сыграет с "Зенитом". Первая встреча завершилась победой белорусов со счетом 3:1.
17:59 28/07/2018
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