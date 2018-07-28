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Игроки сборной России, занявшей 8-е место на ЧМ-2018, удостоены званий заслуженных мастеров спорта РФ

Все футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта России, а тренеры — звания заслуженных тренеров России, сообщает официальный твиттер команды.

Итоговое место сборной России на ЧМ-2018 — 8-е, хотя в четвертьфинале против хорватов, в отличие от других вылетевших, она проиграла не в основное время, а в серии пенальти. 

В пресс-службе ФИФА "Спорт-Экспрессу" пояснили, что места зависят от стадии, до которой добрались команды, и от общего количества очков, набранных в турнире. При этом за победу в серии пенальти дается одно очко — как за обычную ничью. Если же очков равное количество, то в дело вступают другие критерии, важнейший из которых — разность мячей. Если число забитых и пропущенных мячей одинаковое, команды делят место между собой. 


Сборная России на ЧМ-2018 набрала очков меньше, чем другие участники четвертьфиналов, потому и стала восьмой.


16:14 28/07/2018






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