"Белшина" до сих пор должна клубу "Бока Хуниорс" за Факундо Самарьяна около 100 тысяч евро
Директор "Белшины" Александр Агранович заявил, что клуб до сих пор должен аргентинскому "Бока Хуниорс" за игрока Факундо Самарьяна, который давно не выступает за бобруйскую команду.
Как поведал Агранович на встрече с тренерским штабом и верхушкой главного спонсора команды, пока выплачена лишь треть суммы за игрока, а оставшуюся часть необходимо погасить до конца года. По сведениям "Прессбола", вся компенсация за аргентинца составляет около 170 тысяч евро. Следовательно, за пять ближайших месяцев от шинников требуется выплатить за океан еще сотню, пишет pressball.by
09:42 28/07/2018
‡агрузка...