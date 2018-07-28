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"Белшина" до сих пор должна клубу "Бока Хуниорс" за Факундо Самарьяна около 100 тысяч евро

Директор "Белшины" Александр Агранович заявил, что клуб до сих пор должен аргентинскому "Бока Хуниорс" за игрока Факундо Самарьяна, который давно не выступает за бобруйскую команду.