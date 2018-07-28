В пятницу состоялось заседание исполкома IAAF. По его итогам, Коэ выступил перед журналистам.





Президент IAAF заявил, что легкоатлеты из Беларуси, Украины, Эфиопии и Кении должны быть проверены на допинг не менее трех раз перед Чемпионатом мира. По его словам, страны входят в группу А, то есть риск употребления запрещенных препаратов там наиболее высокий.





Следующий Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет осенью 2019 года в Дохе.





Напомним, в конце июня Коэ посетил церемонию открытия минского стадиона "Динамо" и встретился с президентом Александром Лукашенко. Глава IAAF тогда заявил, что Беларусь — прекрасный пример того, как нужно вести борьбу с допингом.



