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Легкая атлетика: Беларусь - в группе с высоким риском употребления допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила четыре государства, в том числе Беларусь в группу стран с высоким риском употребления допинга, заявил глава IAAF Себастьян Коэ.

В пятницу состоялось заседание исполкома IAAF. По его итогам, Коэ выступил перед журналистам.

Президент IAAF заявил, что легкоатлеты из Беларуси, Украины, Эфиопии и Кении должны быть проверены на допинг не менее трех раз перед Чемпионатом мира. По его словам, страны входят в группу А, то есть риск употребления запрещенных препаратов там наиболее высокий.

Следующий Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет осенью 2019 года в Дохе.

Напомним, в конце июня Коэ посетил церемонию открытия минского стадиона "Динамо" и встретился с президентом Александром Лукашенко. Глава IAAF тогда заявил, что Беларусь — прекрасный пример того, как нужно вести борьбу с допингом. 

Sputnik
08:23 28/07/2018






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