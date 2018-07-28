Виктор Гончаренко выиграл первый трофей в роли наставника ЦСКА

Этот трофей стал первым для наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил "армейцев" зимой 2016 года, под его руководством команда дважды завершала сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.





Для "армейцев" эта победа в Суперкубке России стала уже 7-й в истории. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах, приводит цифры championat.com.



