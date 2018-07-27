



Как отметила Татьяна Пучек, до матча в Германии еще очень много времени, поэтому в этом году вряд ли нужно рассуждать о том, кто конкретно выйдет на корт в феврале 2019 года. Капитан белорусской команды сообщила, что в начале будущего года ведущие белорусские теннисистки проведут несколько турниров, в частности открытый чемпионат Австралии, после чего пройдет тренировочный сбор в Минске, а затем команда отправится в Германию на матч Кубка Федерации.





Белорусские теннисистки сыграют в гостях с командой Германии в 1/4 финала Кубка Федерации 2019 года Сборная Беларуси свой стартовый матч проведет 9-10 февраля в гостях у команды Германии. В 1/4 финала прошлого сезона белоруски принимали немок в Минске, и гости выиграли со счетом 3:2.





В феврале 2018 года также на стадии 1/4 финала командного чемпионата планеты сборные Беларуси и Германии встречались в Минске, тогда успех был на стороне немецких теннисисток - 3:2. В сборной Беларуси на корт "Чижовка-Арены" выходили Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова. В составе гостей не было двух ведущих теннисисток - Ангелики Кербер и Юлии Гёргес, но, тем не менее, немки сумели победить. Теперь белоруски намерены взять реванш в матче, который пройдет 9-10 февраля на площадке соперниц. Победитель этой встречи сыграет в полуфинале с лучшей командой пары США - Австралия. Составы других четвертьфинальных пар: Чехия - Румыния, Бельгия - Франция.

В решающем матче нынешнего розыгрыша Кубка Федерации 10-11 ноября теннисистки Чехии примут в Праге сборную США.