Одна из лучших теннисисток мира отказалась участвовать в турнире в России
Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире Moscow River Cup, который проходит в российской столице.
Об этом рассказал директор турнира Александр Островский.
"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой было принято решение в Россию не лететь", - цитирует Островского nv.ua
В рейтинге Женской теннисной ассоциации украинка Свитолина занимает пятое место.
14:59 27/07/2018
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