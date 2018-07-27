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Бьорндален сел за руль 450-тонного БелАЗа

Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева посетили БелАЗ в Жодино. Подробности экскурсии для звездной пары рассказали БЕЛТА на предприятии. Домрачева и Бьорндален осмотрели технику на демонстрационной площадке, прошлись с экскурсией по производству сверхтяжелых машин, где рождаются БелАЗы.

Изюминкой их пребывания на заводе стала поездка на 450-тонном самосвале по заводскому полигону. "Причем самые почетные гости, а Домрачева и Бьорндален, безусловно, являются таковыми, получают возможность еще и сесть за руль столь серьезной машины и управлять ею, чтобы почувствовать ее мощь, ощутить себя капитаном этого сухопутного корабля", - отметили на предприятии. 

"Интересно было вживую увидеть то, что до сих пор видел только по телевизору, - сказал Уле-Эйнар Бьорндален, спустившись с палубы 450-тонника. - Самосвалы впечатляют, как впечатляет и то, как производятся эти великолепные машины. Беларусь может ими гордиться. Конечно же, новым для меня был опыт вождения такой огромной машины".

10:37 27/07/2018






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