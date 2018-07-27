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Третьим фигурантом дела об убийстве Дениса Тена оказалась девушка

Третьим арестованным по уголовному делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена является девушка – Жанар Толыбаева, ей вменяют две статьи Уголовного кодекса, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда Алма-Аты.

"25 июля судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Жанар Толыбаевой, проходящей по делу об убийстве Дениса Тена, – отмечается в сообщении. – Ей предъявлены обвинения по статье 434 (недонесение о преступлении) и 188 (кража) Уголовного кодекса республики".

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что в деле об убийстве Тена появился третий подозреваемый. Называть фамилию третьего задержанного замгенпрокурора не стал, сообщив лишь, что тот арестован "за недонесение".

По подозрению в убийстве Тена ранее были арестованы 24-летний уроженей Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов. Оба дали признательные показания.

19 июля Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

10:09 27/07/2018






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