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Диего Марадона сделал предложение подруге. Ей 28 лет

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона сделал предложение своей подруге Росио Оливе и подарил бриллиантовое кольцо в качестве подарка на ее 28-й день рождения.

Это случилось на вечеринке в честь именинницы, которая прошла в Буэнос-Айресе. 

Девушка, которая в прошлом тоже была профессиональным игроком в футбол, ответила согласием 57-летнему возлюбленному, что было немедленно отмечено распитием бутылки дорогого шампанского. 

Мама Оливы Моника и дочь Марадоны Яна были растроганы до слез тем, как бывший форвард преподнес возлюбленной кольцо. 

"Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда — счастливо жить вместе с Диего", — цитирует именинницу Р-Спорт.

08:03 27/07/2018






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