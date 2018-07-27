Диего Марадона сделал предложение подруге. Ей 28 лет

Это случилось на вечеринке в честь именинницы, которая прошла в Буэнос-Айресе.





Девушка, которая в прошлом тоже была профессиональным игроком в футбол, ответила согласием 57-летнему возлюбленному, что было немедленно отмечено распитием бутылки дорогого шампанского.





Мама Оливы Моника и дочь Марадоны Яна были растроганы до слез тем, как бывший форвард преподнес возлюбленной кольцо.





"Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда — счастливо жить вместе с Диего", — цитирует именинницу Р-Спорт.



