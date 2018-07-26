Вася Уткин троллит как "мудак"?





Зачем вы наехали на Ирматова изначально?

Не наехал. Это был эпатаж, попытка изобразить эмоцию.





И вы специально часто делаете такие эпатажные вещи?

Да.





Наезжаете на белорусов, например.

Это не относится к случаю с Ирматовым, но в целом мне нравится правило, что дураки и гуси существуют для того, чтобы их дразнить.





Почему белорусы – дураки?

Я этого не говорил. Ты просто спросил, почему я троллю. Я ответил. Разумеется, надо знать меру, я ее знаю. Если интересует, я не езжу в Беларусь.





Почему выбрали ее объектом троллинга?

Я не выбирал, так получилось. Мне это осточертело уже. Но иногда я продолжаю, когда нарываюсь на ответ, который выдает в отвечающем дурака или гуся.





Вы понимаете, что оскорбляете нацию?

Не оскорбляю, неправда.





"Белорусы – конченные провинциалы".

А что, это оскорбление? Пусть кто-нибудь из конченных провинциалов подаст на меня в суд. Это не оскорбление. Оскорбление – конкретное юридическое понятие.





Есть законы, а есть правила, по которым мы живем.

А есть люди, которые обижаются на местоимение "ты". Те, кому в глаза не посмотреть. А за выражение "## твою мать" на Кавказе вообще убить могут.





<..>

Для чего вы это делаете?

У меня нет какой-то одной причины для объяснения всех своих поступков. Но если мой поступок хоть сколько-нибудь относится к журналистике, то напомню, что журналист – это тот, кто в доме повешенного говорит о веревке.





Троллинг белорусов…

Я не троллю белорусов. Если люди, которых я троллю – из Беларуси, это не значит, что они для меня белорусы.





Не думаете, что ведете себя как мудак?

Мне все равно, как оценивают мои поступки другие люди. Есть небольшое количество людей, чье мнение о поступках меня интересует. И нет ни одного человека, чье мнение меня интересовало бы по каждому моему поступку. Я очень ценю мнение мамы, но не буду спрашивать ее о журналистской деятельности, - цитирует Уткина sports.ru.



