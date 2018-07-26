Ранее «Рома» договорилась о покупке бразильца, но сделка отменилась в последний момент, и Малком перешел в «Барселону».





«Барселона» поступила некрасиво, вмешавшись в переговоры. Мони уже успел договориться с агентом Малкома. Вчера «Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их лишь в одном случае — если они отдадут нам Месси.





Прекратим ли на этом всякие отношения с «Барселоной»? Нет. Этот клуб больше, чем «Рома», в будущем мы будем сотрудничать», — цитирует Паллотту Football Italia.