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Президент "Ромы": "Приму извинения "Барселоны" лишь в одном случае - если они отдадут нам Месси"

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта не простил «Барселону» за срыв трансфера нападающего «Бордо» Малкома в римский клуб.

Ранее «Рома» договорилась о покупке бразильца, но сделка отменилась в последний момент, и Малком перешел в «Барселону».

«Барселона» поступила некрасиво, вмешавшись в переговоры. Мони уже успел договориться с агентом Малкома. Вчера «Барселона» принесла нам свои извинения, но я их не принял. Приму их лишь в одном случае — если они отдадут нам Месси.

Прекратим ли на этом всякие отношения с «Барселоной»? Нет. Этот клуб больше, чем «Рома», в будущем мы будем сотрудничать», — цитирует Паллотту Football Italia.
20:03 26/07/2018






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