Ранее спортсменка, родившаяся в Барановичах, выиграла Универсиаду, а впереди у девушки чемпионат Европы в Берлине. В интервью нашей газете Карина рассказала о своем пути к чемпионству, о том, как после победы в Финляндии она бросилась в объятия фотографа и почему ее социальные сети ведутся исключительно на белорусском языке.

— Карина, победа в Тампере входила в ваши с тренером планы?

— На чемпионате мира задачи передо мной стояли высокие, надеялись на медаль, на хороший результат. В течение двух сезонов мы готовились именно к этому старту, и все задуманное воплотилось в жизнь и сбылось. Все зависело от моего состояния, результат мог бы быть намного хуже, но я показала максимум того, на что способна на данный момент.





— Рассчитывали взять высоту 192 сантиметра?





— Меня часто беспокоили мысли по поводу национального рекорда, оставалось не так много соревнований, чтобы его установить. Страшно было делать ставку на чемпионат мира, потому что уровень турнира высокий, установить личный и национальный рекорд там было невероятно сложно.





— Что важнее: рекорд или победа?





— Важно то, что было до этого. Весь путь, который мы прошли, намного важнее, чем сама медаль или рекорд. Только потом понимаешь, что это разные вещи.





Когда преодолела высоту 192 сантиметра, не знала, что это первое место, потому что у моих соперниц были еще попытки. Скажу больше, я даже не думала о победе в секторе, в тот момент чувствовала себя роботом, просто выполняла определенные движения. Обе девушки, которые расположились на втором и третьем местах, очень сильные, стопроцентно могли взять эту высоту, просто немного не повезло. После попытки на 192 сантиметрах мне нужно было прыгать следующую высоту, поэтому я подошла к тренеру, спросила о своих ошибках, он мне сказал о них, и соревнования продолжались.





После того как поняла, что стала чемпионкой мира, испытала колоссальные чувства, эмоции. Наворачиваются слезы, когда вспоминаешь, что было до этого, например, вчера, за день до соревнований. А просто осознание того, что сейчас у тебя есть золотая медаль... Я не скажу, что что-то в моей жизни изменилось. Я такая же, как и была, просто с тренером выполнили свой план.





— Что первое услышали после победы? Наверное, это были слова тренера?





— Вообще, первым меня поздравил молодой человек, который был на секторе, он был прямо там, представляете? Поехал в Финляндию от белорусской федерации легкой атлетики как фотограф. Когда я поняла, что выиграла, бросилась к нему в объятия. Многим могло показаться это странным — спортсменка подбегает к фотографу и бросается в объятия. (Смеется.) Тренер находился на трибуне очень далеко, но я видела его радостное лицо. Там же сидела наша команда, они кричали мне поздравления. Это было очень приятно.





— В мире сегодня серьезная конкуренция в вашем виде спорта?





— Сейчас на чемпионате мира была самая высокая конкуренция за долгие годы, никогда не было такого, чтобы все три призовых места заняли спортсменки, показавшие результат, больше 190 сантиметров, следующие до 7-го места преодолели 187 сантиметров. Ранее с результатом 186 см всегда можно было рассчитывать на медаль.





— Какие старты ждут вас в ближайшее время?





— Свой план, цель на лето я выполнила, да и отбор на чемпионат Европы уже прошла. Буду прыгать в удовольствие, набираться опыта. В Берлине моя цель — просто посоревноваться с дамами из элиты, для меня это впервые. Конечно, хочется пройти квалификацию, показать ту высоту, которую я могу преодолеть.





— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы быть успешным в прыжках?





— Это все очень индивидуально. У кого-то главное — это целеустремленность, у кого-то — взрывная энергия, у кого-то — наоборот, расслабление. Если говорить обо мне, главное — это концентрация, воля эмоциям и полное отсутствие мыслей перед стартом.





— Важно просчитать, как выступит соперник, какую высоту заявить в тот или иной момент?





— Не знаю, как у остальных, но в моем случае это работа тренера, я никогда не просчитываю, как они прыгают, смотрю больше за собой.





— В своих интервью вы говорили, что большую роль в спорте имеет психология...





— Да, у меня сестра по образованию психолог, она часто работает со мной. За несколько месяцев до чемпионата мира мы начали готовиться, потому что я знала свои проблемы в секторе, которые явно мешают прыгать. Раза два в неделю садились и именно на эту тему разговаривали, тренировались и отпускали все вопросы, которые не давали мне показывать результат.





— Вам приходится соревноваться с самой собой, а не непосредственно с соперником, это трудно?





— Если ты победишь себя, только тогда в борьбу включаются конкурентки, и это всегда подстегивает прыгать выше. Конечно, главное — справиться с самой собой





— После победы у вас на глаза навернулись слезы, а огорчают ли неудачи?





— Эмоционально уже нет, раньше, когда было меньше опыта, то, конечно, расстаивалась. Теперь, наоборот, неудачи учат. Например, на моем первом старте в этом сезоне в Германии я показала результат 175 сантиметров, все сразу начали спрашивать, что случилось. А мы с тренером спокойно на это отреагировали, у нас все хорошо. Просто технически не получилось, это жизнь, всякое бывает. Без неудач в жизни не будет никакого смысла.





— После победы вы поблагодарили маму, сестер, молодого человека и тренера. Какую роль каждый из этих людей играет в вашей карьере?





— Молодой человек всегда меня поддерживает, максимально часто старается ездить на мои соревнования. Для меня его поддержка важна, потому что он пытается мое внимание отвлечь, заставить забыть о том, что я кому-то что-то должна. Сестры всегда в меня верят, даже не знаю, откуда у них столько веры. Младшая пытается подражать, хочется для нее быть примером, чтобы в жизни она чего-то достигла, не обязательно в спорте. Мне нравится, когда она ходит и хвастается мной, это очень приятно. Мама — вообще отдельная тема, она всегда со слезами, очень переживает, но это дает также свою поддержку. Тренер — человек, который всегда во мне уверен, он всегда говорит: «Ты сама не знаешь, сколько можешь прыгнуть». И повторяет это настолько часто, что я понимаю: он прав. Его присутствие на соревнованиях очень важно, я перевожу на него всю ответственность и чувствую себя защищенной.





— Вообще, насколько важную роль играет тренер в судьбе спортсмена?





— В моем случае, кажется, это сто процентов успеха. У меня нет отца, и тренер отчасти заменяет его, он заботится о том, где я живу, чем питаюсь, с кем общаюсь. Кстати, мой молодой человек и тренер хорошо ладят, хотя сначала Валентин Васильевич (Курдюк. — прим. авт.) Был насторожен, боялся, что любовь меня будет как-то отрывать, но теперь понимает, что это наоборот дает силы и помогает.





— Ваш путь к прыжкам был долгим?





— Далеко не сразу я нашла себя в этом виде спорта. Занималась акробатикой, но тренер сказал, что я слишком высокая, не гожусь, — обиделась и ушла. Потом было плавание, волейбол. Где я только не пробовала себя. Тренер по легкой атлетике ходила за мной несколько лет, все приглашала к себе, а я не соглашалась. Потом пришла сама. У нас с ней было очень много разногласий, было тяжело, не знаю, почему я осталась в спорте. Этот вопрос мучает меня до сих пор. Было даже такое, что меня выгоняли. Были и серьезные проблемы со здоровьем, врачи говорили, что, если буду заниматься дальше, стану инвалидом, а я все равно продолжила, тренировалась сама, тогда не понимала, для чего, но тренировалась. Не знаю, откуда у меня это упрямство.





— Сейчас осознали, что спорт — это большая часть вашей жизни?





— Я отношусь к нему как к работе и хобби, теперь им живу, но не скажу, что спорт — смысл моей жизни. У меня и семья присутствует, когда вдруг я закончу со спортом или у меня не получится, не буду страдать, есть совсем другая жизнь.





— О какой высоте вы мечтаете?





— Когда тренируешься с ребятами, видишь, как они прыгают по 230 сантиметров. А тебе тренер ставит планку на 180 и говорит, что мировой рекорд 209, больше девушки не прыгают. Я спрашиваю его: почему? И утверждаю, что буду прыгать 220 сантиметров. Получается, если я подтяну в силовой и скоростной подготовке, то тоже смогу. Это, конечно, шутка, конкретной высоты нет, то, на что максимально способное мое тело, мы с тренером постараемся реализовать.





— Как удается совмещать спорт и учебу?





— Трудно, но я рада, что они хотя бы взаимосвязаны, учеба помогает мне в спорте, а спорт в учебе. В БГУФК я поступила на лечебный факультет. Хотела идти вообще в медицинский университет, но почему этого не сделала, не знаю. По баллам проходила даже на бесплатное обучение, и мама у меня по профессии фельдшер. Была готова подавать документы, но потом передумала, мама два дня плакала, как так я ломаю свою жизнь. Сейчас понимаю, что не ошиблась, сделала все правильно. Когда подвернула ногу в марте, положили гипс, а после разрабатывать ее приходилось самой, и благодаря знаниям, которые я получила в университете, смогла сама себя реабилитировать.





— Свои социальные сети вы ведете исключительно на белорусском языке, почему?





— Любовь к родному языку привила бабушка. Когда жила в Барановичах и в деревне у бабушки, не знала, какой мир вне этих мест. Для меня было удивительно, неужели там просто все на русском языке разговаривают. Почему? Бабушке постоянно задавала вопрос, почему многие говорят на русском, мы же белорусы. Мне очень нравится, когда люди говорят по-белорусски, когда на нем делают рекламу. Конечно, я человек нового поколения и сегодня мне трудно в обществе, где все люди русскоязычные, не всегда говорю на белорусском не потому, что стыжусь. Я пыталась: люди либо оборачиваются, смеются, либо начинают придираться, мол, вот это слово ты сказала не так. Жаль, но у нас очень скептически относятся к родному языку.





— Глядя на ваши руки (маникюр выполнен в цветах белорусского флага. — прим. авт.), можно отметить, что здесь есть и нотка патриотизма.





— Да, я готовилась к чемпионату мира, поэтому такой маникюр, еще выступала с красно-зелеными ленточками в волосах. Конечно, я хочу представить свою Беларусь, потому что, когда ездишь на коммерческие соревнования за границу, запрашивают, из которой ты страны, и, если узнают, задают вопрос: «Это Россия?» Хочется, чтобы Беларусь стала более известной, чтобы мир знал, что мы существуем.





— С помощью ваших побед это сделать не сложно.





— Один человек на что способен? Одной меня мало. Приятно, что многие наши спортсмены пытаются прогрессировать в белорусском языке, и продвигают страну, странно было бы выступать за Беларусь и стыдиться ее.



