Зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 млн евро, с учетом бонусов может достигать 3 млн
Стали известны детали нового контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, до конца недели контракт с 54-летним специалистом и его тренерским штабом будет подписан.
Соглашение будет заключено по схеме «2+2». Контракт будет автоматически продлен на два года, если сборная России выйдет на Евро-2020. При этом у Черчесова будет возможность принять решение о том, продолжать ли работу с командой.
Зарплата Черчесова по новому контракту составит 2,4 миллиона евро в год. С учетом различных бонусов сумма может возрасти до 3 миллионов. Зарплата всего штаба Черчесова будет повышена на 20 процентов.
17:15 26/07/2018
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