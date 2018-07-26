Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

FIFA опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года. Голосуйте!

FIFA опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года (с июля 2017-го до июля 2018-го).

В него вошли Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне, Антуан Гризманн, Эден Азар, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах и Рафаэль Варан. 

Все они в составе своих сборных принимали участие в недавно завершившемся ЧМ-2018.

За лучшего футболиста можно проголосовать на сайте FIFA.

"Белорусский партизан"
16:44 26/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё