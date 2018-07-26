В него вошли Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне, Антуан Гризманн, Эден Азар, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах и Рафаэль Варан.





Все они в составе своих сборных принимали участие в недавно завершившемся ЧМ-2018.



