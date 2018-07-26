FIFA опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года. Голосуйте!
FIFA опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года (с июля 2017-го до июля 2018-го).
В него вошли Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне, Антуан Гризманн, Эден Азар, Харри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Мохамед Салах и Рафаэль Варан.
Все они в составе своих сборных принимали участие в недавно завершившемся ЧМ-2018.
За лучшего футболиста можно проголосовать на сайте FIFA.
"Белорусский партизан"
16:44 26/07/2018
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