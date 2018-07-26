Майка с "Погоней" как у Ковалевича появилась и у Хацкевича





Оказалось, достать такую майку непросто. Более того, вы ее нигде не купите. Ковалевичу майку подарил футбольный агент Валерий Исаев.





Как ранее сообщала Трибуна , Исаев живет в Витебске и в свободное время, как он сам говорит, исполняет роль «завхоза» в любительской команде «Zграя», выступающей в городской лиге. Среди прочего завхоз отвечает за экипировку игроков.





– Покупаем обычные майки, а знакомая швея в витебском ателье нашивает на них шевроны с «Погоней», заказанные в интернете, – рассказывает Исаев. – Три года назад заказал сто шевронов, сейчас остается 20. Майки делаем для футболистов, а также дарим их нашим преданным болельщикам.









Ковалевич более пяти лет отработал в Витебской области, тренируя «Нафтан» в Новополоцке. Тогда же он влился в «Zграю» – поло специалист получил как игрок команды, тем более он продолжает за нее выступать, пускай и проводит в лучшем случае пару матчей за сезон.





– Мы делаем майки для себя, мыслей о продаже нет, – дополняет Исаев. – Несколько дней назад (примерно а середине июня - прим. БП) отправили поло с таким же логотипом Александру Хацкевичу, также игравшему за нашу команду.





Так что теперь такая футболка есть и у главного тренера киевского «Динамо», экс-наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича, пишет Трибуна



