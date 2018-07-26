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Майка с "Погоней" как у Ковалевича появилась и у Хацкевича

Поло с национальным символом захватывает белорусский футбол.


Оказалось, достать такую майку непросто. Более того, вы ее нигде не купите. Ковалевичу майку подарил футбольный агент Валерий Исаев. 

Как ранее сообщала Трибуна, Исаев живет в Витебске и в свободное время, как он сам говорит, исполняет роль «завхоза» в любительской команде «Zграя», выступающей в городской лиге. Среди прочего завхоз отвечает за экипировку игроков.

– Покупаем обычные майки, а знакомая швея в витебском ателье нашивает на них шевроны с «Погоней», заказанные в интернете, – рассказывает Исаев. – Три года назад заказал сто шевронов, сейчас остается 20. Майки делаем для футболистов, а также дарим их нашим преданным болельщикам.


Ковалевич более пяти лет отработал в Витебской области, тренируя «Нафтан» в Новополоцке. Тогда же он влился в «Zграю» – поло специалист получил как игрок команды, тем более он продолжает за нее выступать, пускай и проводит в лучшем случае пару матчей за сезон.

– Мы делаем майки для себя, мыслей о продаже нет, – дополняет Исаев. – Несколько дней назад (примерно а середине июня - прим. БП) отправили поло с таким же логотипом Александру Хацкевичу, также игравшему за нашу команду.

Так что теперь такая футболка есть и у главного тренера киевского «Динамо», экс-наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича, пишет Трибуна.


"Белорусский партизан"
13:13 26/07/2018






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