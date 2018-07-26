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Биатлон. В ходе контрольной тренировки в "Раубичах" для мужской сборной Беларуси лучшим стрелковым результатом стали 3 промаха

В РЦОП "Раубичи" у мужской сборной Беларуси по биатлону прошла контрольная тренировка — 13 км с 4 огневыми рубежами.