Биатлон. В ходе контрольной тренировки в "Раубичах" для мужской сборной Беларуси лучшим стрелковым результатом стали 3 промаха
В РЦОП "Раубичи" у мужской сборной Беларуси по биатлону прошла контрольная тренировка — 13 км с 4 огневыми рубежами.
Итоги опубликовал "Биатлон онлайн". Из них видно, что лучшим стрелковым результатом среди 12 участников стали 3 промаха.
1. Максим Воробей (0+2+0+1) 32:51.1
2. Роман Елетнов (0+2+1+1) +11.8
3. Сергей Бочарников (1+1+2+0) +19.9
4. Владимир Чепелин (0+1+2+1) +1:11.5
5. Роман Шинкевич (1+0+1+1) +1:33.7
6. Иван Тулатин (2+1+0+2) +2:35.3
7. Антон Смольский (1+1+4+0) +2:38.5
8. Кирилл Тюрин (0+0+3+0) +3:03.5
9. Роман Чепыжов (1+2+0+2) +3:51.0
10. Илья Авсеенко (2+1+0+2) +3:55.9
11. Александр Мацкевич (2+1+0+3) +3:57.3
12. Дмитрий Лазовский (4+4+2+0) +5:49.8
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13:10 26/07/2018
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