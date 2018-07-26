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Болельщики БАТЭ просят Капского купить нападающего

Болельщики ФК БАТЭ просят руководителя клуба Анатолия Капского купить нападающего. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org и теперь под ней ведется сбор подписей.

Болельщики БАТЭ просят Капского купить нападающего
«Несколько последних лет все люди, неравнодушные к футбольному клубу БАТЭ (Борисов), в один голос пытаются быть услышанными руководством клуба, просят, умоляют, приводят аргументы в пользу того, что команде крайне необходим нападающий, способный активно и результативно помочь команде в достижении поставленных целей и задач, — пишут авторы петиции. — Не хотим умалять заслуги и квалификацию имеющихся форвардов, но совершенно очевидно, что для качественного решения тех задач, которые перед собой ставит клуб, усиление в атакующей линии не напрашивается, а кричит. Просим руководство клуба обратить внимание на данную острую проблему».

Болельщики считают, что в клубе некому забивать голы. Напомним, что вчера БАТЭ в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не смог забить финскому ХИКу, и в итоге счет остался 0:0. При этом перед матчем букмекеры уверенно ставили на победу БАТЭ.
"Белорусский партизан"
12:23 26/07/2018






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