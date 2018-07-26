Болельщики БАТЭ просят Капского купить нападающего

«Несколько последних лет все люди, неравнодушные к футбольному клубу БАТЭ (Борисов), в один голос пытаются быть услышанными руководством клуба, просят, умоляют, приводят аргументы в пользу того, что команде крайне необходим нападающий, способный активно и результативно помочь команде в достижении поставленных целей и задач, — пишут авторы петиции. — Не хотим умалять заслуги и квалификацию имеющихся форвардов, но совершенно очевидно, что для качественного решения тех задач, которые перед собой ставит клуб, усиление в атакующей линии не напрашивается, а кричит. Просим руководство клуба обратить внимание на данную острую проблему».





Болельщики считают, что в клубе некому забивать голы. Напомним, что вчера БАТЭ в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов не смог забить финскому ХИКу, и в итоге счет остался 0:0. При этом перед матчем букмекеры уверенно ставили на победу БАТЭ.