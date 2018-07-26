Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Экс-президенту ФК «Барселона» грозит тюремный срок

Лишить экс-президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Роселя свободы сроком на 11 лет требует государственная прокуратура страны.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на  издание La Vanguardia.

По данным издания, Росель был участником преступной сети, получавшей комиссионные за реализацию имиджевых прав футбольной сборной Бразилии.

В дальнейшем данные средства отмывались через подставные компании. В результате махинаций Росель и его сообщники получили порядка 20 миллионов евро.

Ранее испанский государственный суд уже признал Роселя виновным и обязал его выплатить штраф в размере 59 миллионов евро.

Сандро Росель был президентом «Барселоны» в период с 2010 по 2014 годы.

10:23 26/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё