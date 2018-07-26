Экс-президенту ФК «Барселона» грозит тюремный срок
Лишить экс-президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Роселя свободы сроком на 11 лет требует государственная прокуратура страны.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание La Vanguardia.
По данным издания, Росель был участником преступной сети, получавшей комиссионные за реализацию имиджевых прав футбольной сборной Бразилии.
В дальнейшем данные средства отмывались через подставные компании. В результате махинаций Росель и его сообщники получили порядка 20 миллионов евро.
Ранее испанский государственный суд уже признал Роселя виновным и обязал его выплатить штраф в размере 59 миллионов евро.
Сандро Росель был президентом «Барселоны» в период с 2010 по 2014 годы.
10:23 26/07/2018
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