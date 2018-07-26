Девушки заявили, что имели место как устные, так и физические домогательства. По словам координатора делегации Финляндии Маркку Рантахалвари, приставали к спортсменкам представители сборной России, которые жили с ними по соседству.





"Ситуация была угрожающей для девушек и они убежали в свою комнату. Ранее в этот же день тренер сборной России подошел к спортсменке сзади и схватил ее, но она вырвалась. Местная охрана не вмешивалась, хотя девушки обращались за помощью", — рассказал Yle Рантахалвари.





Через несколько дней, когда финки возвращались из ночного клуба, российские спортсмены вновь попытались к ним пристать. Как заявил Рантахалвари, полиция, вызванная на место, не увидела в действиях россиян состава преступления.





Кроме того, финская сторона возмущена, что организаторы Игры никак не отреагировали на жалобы спортсменок, ссылаясь на то, что девушки сами провоцировали мужчин, выпивая алкоголь в вечернее время.





В оргкомитете опровергли эту информацию и заявили, что изучили все данные инцидентов с участием финских спортсменок, девушкам была предложена психологическая помощь. Кроме того, организаторы согласились переселить команду, однако финская делегация отказалась от этого варианта.





На Европейских университетских играх проводятся состязания по 13 видам спорта: бадминтону, баскетболу, стритболу, футболу, мини-футболу, гандболу, дзюдо, академической гребле, регби-7, настольному теннису, настольному паратеннису, большому теннису и волейболу.



