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Россия — на вылет? ВФЛА может быть исключена из ИААФ в пятницу

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИИАФ) 27 июля, сообщает Around the Rings. Это произойдет, если прогресс российской стороны в соответствии антидопинговому кодексу будет признан недостаточным.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса. 

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.

21:42 25/07/2018






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