Белоруска стала чемпионкой Европы по бильярду

В финале европейского первенства, которое проходит в Голландии с 19 по 31 июля, белоруска победила титулованную Ясмин Оушан из Австрии со счетом 6:2.





В олимпийскую стадию женского турнира Яна вышла из нижней сетки, проиграв Ане Градисник из Словении, но затем не уступила ни разу. В полуфинале белоруска обыграла со счетом 6:4 опытную Оливию Чупрыньску из Польши.





"Я очень нервничала во всех своих матчах, не только в финале. Я знаю, что всегда внешне выгляжу спокойной и расслабленной, но поверьте, внутри меня все выглядит совсем по-другому", - сказала Яна Шут после финального матча.





В женском дивизионе спортсменкам еще предстоит разыграть награды в двух дисциплинах: 24 июля стартует "Восьмерка", а 28 июля – "Девятка".





У более именитой белорусской бильярдистки Маргариты Фефиловой, которую многие причисляли к фаворитам, игра в "десятке" не заладилась с самого начала, и она выбыла из борьбы, выиграв только в первом раунде, а затем проиграв Катерине Половинчук из Украины и Саре Роша из Португалии.









Нужно отметить и еще один успех белорусских спортсменок на нынешнем чемпионате: среди юниорок (U-18) серебрянную медаль завоевала юная Дарья Чепрасова, которой в финале не хватило опыта, чтобы удержать преимущество, когда она вела в счете 3:1 в матче до 5 побед по партиям.



