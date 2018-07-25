При этом сидел за рулем своего припаркованного автомобиля. Сложилось впечатление, что легендарный в прошлом футболист находился в не совсем адекватном состоянии.





Марадона только сумел произнести, что у него все в порядке со здоровьем и никаких проблем нет, сообшает pressball.by





Как известно, недавно Диего Марадона посетил Брест, где его приветствовал переполненный стадион. В следующий раз он собирается приехать в Беларусь в начале августа. И хотел бы встретиться с Александром Лукашенко.







