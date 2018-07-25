Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Глава правления ФК "Динамо-Брест" не мог связать двух слов в телеинтервью

Председатель правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадона не смог связать двух слов в телеинтервью аргентинскому журналисту.

При этом сидел за рулем своего припаркованного автомобиля. Сложилось впечатление, что легендарный в прошлом футболист находился в не совсем адекватном состоянии.

Марадона только сумел произнести, что у него все в порядке со здоровьем и никаких проблем нет, сообшает pressball.by.

Как известно, недавно Диего Марадона посетил Брест, где его приветствовал переполненный стадион. В следующий раз он собирается приехать в Беларусь в начале августа. И хотел бы встретиться с Александром Лукашенко.


Странное поведение Диего Марадоны было замечено еще во время недавнего чемпионата мира по футболу в России. Он присутствовал в Санкт-Петербурге на матче между сборными Аргентины и Нигерии. В какой-то момент ему стало плохо и Марадона не смог самостоятельно покинуть трибуну, передает Еврорадио.

11:27 25/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё