Глава правления ФК "Динамо-Брест" не мог связать двух слов в телеинтервью
Председатель правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадона не смог связать двух слов в телеинтервью аргентинскому журналисту.
При этом сидел за рулем своего припаркованного автомобиля. Сложилось впечатление, что легендарный в прошлом футболист находился в не совсем адекватном состоянии.
Марадона только сумел произнести, что у него все в порядке со здоровьем и никаких проблем нет, сообшает pressball.by.
Как известно, недавно Диего Марадона посетил Брест, где его приветствовал переполненный стадион. В следующий раз он собирается приехать в Беларусь в начале августа. И хотел бы встретиться с Александром Лукашенко.
Странное поведение Диего Марадоны было замечено еще во время недавнего чемпионата мира по футболу в России. Он присутствовал в Санкт-Петербурге на матче между сборными Аргентины и Нигерии. В какой-то момент ему стало плохо и Марадона не смог самостоятельно покинуть трибуну, передает Еврорадио.
11:27 25/07/2018
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