"Мы успешно провели матчевую встречу. Гости дали самые высокие оценки. Но видите, какие форс-мажоры: дожди, ливни, ветры. К примеру, электроника то работает, то не работает. Заливает люки. То есть, сегодня не готово, то оборудование, которое есть: не выдерживает такие погодные условия.





Наверное, надо сказать спасибо тем обстоятельствам, которые сегодня проходим. Потому что, не будь тех условий, может быть, мы бы и шли расслабленно, потому что все нормально работало. Но нас вот так тряхнуло грозами и ливнями, и мы знаем, что здесь надо усилиться, чтобы, не дай бог, на Евроиграх или матче США — Европа здесь не коротило", — приводит слова Девятовского из программы "Спорт-Кадр" на канале "Беларусь 5" by.tribuna.com



