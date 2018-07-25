Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Вадим Девятовский: форс-мажоры, ливни, ветры. Электроника на "Динамо" то работает, то не работает. Заливает люки

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о состоянии обновленного стадиона "Динамо", который принимал чемпионат Беларуси по легкой атлетике.

"Мы успешно провели матчевую встречу. Гости дали самые высокие оценки. Но видите, какие форс-мажоры: дожди, ливни, ветры. К примеру, электроника то работает, то не работает. Заливает люки. То есть, сегодня не готово, то оборудование, которое есть: не выдерживает такие погодные условия. 

Наверное, надо сказать спасибо тем обстоятельствам, которые сегодня проходим. Потому что, не будь тех условий, может быть, мы бы и шли расслабленно, потому что все нормально работало. Но нас вот так тряхнуло грозами и ливнями, и мы знаем, что здесь надо усилиться, чтобы, не дай бог, на Евроиграх или матче США — Европа здесь не коротило", — приводит слова Девятовского из программы "Спорт-Кадр" на канале "Беларусь 5" by.tribuna.com


10:42 25/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё