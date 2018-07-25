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БАТЭ стартует сегодня в розыгрыше Лиги чемпионов

14-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ матчем против финского ХИКа сегодня стартует в квалификации главного европейского клубного турнира. БАТЭ начинает борьбу со второго круга квалификации Лиги чемпионов.

Первый поединок пройдет на поле "Борисов-Арены", начало в восемь вечера. Ответная игра состоится в Хельсинки 1 августа.

ХИК — 28-кратный чемпион Финляндии. В сезоне 1998/99 пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов. 

Победитель в третьем круге квалификации Лиги чемпионов сыграет с лучшей командой из дуэта "Карабах" (Азербайджан) - "Кукеси" (Албания). 

Напомним, что в четверг три белорусских клуба сыграют во втором раунде квалификации Лиги Европы. "Динамо" Минск сыграет в гостях против словацкого "Дунайска Стреда", брестское "Динамо" принимает греческий "Атромитос", а солигорский "Шахтер" - польский "Лех".


08:57 25/07/2018






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