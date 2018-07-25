БАТЭ стартует сегодня в розыгрыше Лиги чемпионов

Первый поединок пройдет на поле "Борисов-Арены", начало в восемь вечера. Ответная игра состоится в Хельсинки 1 августа.





ХИК — 28-кратный чемпион Финляндии. В сезоне 1998/99 пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов.





Победитель в третьем круге квалификации Лиги чемпионов сыграет с лучшей командой из дуэта "Карабах" (Азербайджан) - "Кукеси" (Албания).





Напомним, что в четверг три белорусских клуба сыграют во втором раунде квалификации Лиги Европы. "Динамо" Минск сыграет в гостях против словацкого "Дунайска Стреда", брестское "Динамо" принимает греческий "Атромитос", а солигорский "Шахтер" - польский "Лех".



