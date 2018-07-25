Медицинские тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Об этом сообщает журналист Маттео Бонетти, проанализировавший показатели португальца.





По мнению врачей, физическое состояние Криштиану Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.





В организме Роналду 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Кроме того, португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%. На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.