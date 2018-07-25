Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Медицинские тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Результаты медицинского обследования португальского форварда Криштиану Роналду шокировали врачей туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает журналист Маттео Бонетти, проанализировавший показатели португальца.

По мнению врачей, физическое состояние Криштиану Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Кроме того, португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%. На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.

08:12 25/07/2018






‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё