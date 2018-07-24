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Дарья Домрачева стала первым звездным послом II Европейских игр в Минске

Фонд «Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года» запустил проект «Звездные послы». Первый сертификат в зале Олимпийской славы штаб-квартиры НОК Беларуси был вручен четырехкратной олимпийской чемпионке, Герою Беларуси Дарье Домрачевой, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Дарья Домрачева стала первым звездным послом II Европейских игр в Минске
Фото «Дирекции II Европейских игр 2019 года»
— Начиная с Олимпийских игр в Сочи 2014 года Беларусь ассоциируется с именем Дарьи Домрачевой и наоборот. Команда послов, возглавляемая столь ярким лидером, непременно добьется своих целей. На данный момент невозможно найти более выдающегося представителя белорусского спорта, — отметил директор фонда «Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Как отмечает официальный сайт НОК, звездные послы — это люди, добившиеся колоссальных успехов в спорте, искусстве и культуре. Люди, которые своим примером доказывают, что Беларусь богата на таланты. Основная задача — формирование положительного имиджа ІІ Европейских игр 2019 года и Минска, привлечение общественного внимания. Звездные послы продвигают бренд не только ІІ Европейских игр, но и Беларуси в целом.

— Для меня огромная честь и гордость быть первым звездным послом ІІ Европейских игр. Я надеюсь, что в Минске зажгутся новые звездочки, о которых мы будем говорить как о спортивных легендах. У меня часто в интервью спрашивают, какой турнир стал самым ярким. И я всегда рассказываю про юниорский чемпионат мира в Контиолахти. Я надеюсь, что кто-то из спортсменов так же будет рассказывать о Европейских играх в Минске, как о турнире, который добавил уверенности и раскрыл потенциал. А мы, звездные послы, поможем всему миру больше узнать о Беларуси и о Европейских играх в Минске, — поделилась Дарья Домрачева.

Планируется, что следующий сертификат звездных послов ІІ Европейских игр 2019 года будет вручен в Москве народным артистам Российской Федерации братьям Запашным.
По словам Дарьи Домрачевой, уже идет обсуждение будущих проектов, связанных с деятельностью звездных послов.


sport.tut.by
19:29 24/07/2018






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