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Герасименя: очень хочется сохранить память о Буравкине

Чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя тепло высказалась о знаменитом поэте Геннадии Буравкине.

Фото Сергея Шапрана
«Общение с Геннадием Николаевичем для меня было счастьем. Культурный, образованный человек, который был не только толковым и пользующимся авторитетом руководителем, но еще и написал много замечательных стихов, – сказала Герасименя в интервью «Прессболу». – Даже не знаю, кто он больше — человек или поэт. Думаю, обе ипостаси сливались в нем органично.

И то, что он от нас ушел, — конечно, большая потеря. Очень хочется сохранить память о Буравкине хотя бы самым элементарным способом — установить на стене дома, в котором он жил, памятную доску. Мы уже прорабатывали этот вопрос и, думаю, когда начнем сбор средств с помощью краудфандинговой платформы, найдем отклик в душах многих белорусов», сообщает gazetaby.com

19:40 24/07/2018






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