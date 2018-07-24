Герасименя: очень хочется сохранить память о Буравкине

Фото Сергея Шапрана

«Общение с Геннадием Николаевичем для меня было счастьем. Культурный, образованный человек, который был не только толковым и пользующимся авторитетом руководителем, но еще и написал много замечательных стихов, – сказала Герасименя в интервью «Прессболу». – Даже не знаю, кто он больше — человек или поэт. Думаю, обе ипостаси сливались в нем органично.







