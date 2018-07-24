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Роналду с жиру не бесится: в его организме всего семь процентов жира

Текущее физическое состояние нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека.

Медицинские тесты Роналду шокировали врачей.
Как передает Oxu.Az, об этом в Twitter написал журналист Маттео Бонетти.


Результаты медицинского обследования показали, что в организме Роналду всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10-11 процентов.

Кроме того, нападающий ровно наполовину покрыт мышцами при среднем показателе в 46 процентов. На чемпионате мира 33-летний португалец пробежал почти 34 километра, первым среди всех игроков достигнув этой отметки.


Роналду 10 июля перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Дебют футболиста за «Ювентус» состоится 12 августа, когда основа клуба сыграет с молодежным составом.



18:43 24/07/2018






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