«Благодарен Белорусской федерации биатлона за то, что меня не забыли и пригласили на эту работу. Я готов к ней. Все в порядке с желанием и настроем. Постараюсь оправдать доверие, только и всего. В первой половине текущего десятилетия активно работал с литовской командой, являясь главным тренером мужской сборной. Мне пришлось заложить системную базу, чтобы вывести несколько спортсменов в Кубок мира. На неплохой уровень сумел подняться Томас Каукенас. На Олимпиаде-2014 в индивидуальной гонке он до последнего рубежа претендовал на попадание в тройку, замахиваясь и на победу! Последний рубеж, увы, не задался – три штрафные минуты и 23-е место.





По сравнению с Литвой у нас в Беларуси возможностей больше, и главное — условия для подготовки несоизмеримо лучше. В великолепном спорткомплексе в Раубичах можно провести большую часть межсезонья. А у меня есть отработанная методика подготовки и, конечно, мысли, как ее использовать. Но во всем будем отталкиваться от того, с кем придется работать.





Тренировать Дарью Домрачеву мог любой белорусский наставник. Я, конечно, утрирую и знаю, что все последние наставники в сборной были специалистами высокого уровня. Но наверняка они в первую очередь устраивали Дарью, идя ей навстречу.





С нынешним составом предстоит немало работы: и федерации, и тренерам. А задача формулируется просто: надо сохранить реноме белорусского биатлона на международной арене. В нашей стране, по сравнению с россиянами, кадровые возможности ограничены. Но будем искать резервы в других направлениях. Например, в Беларуси биатлонистам проще пробиться в основной состав. Значит, в моральном плане ощущать себя проще и легче.





А что касается моего возраста, так я готов и морально, и физически. Включаюсь в работу с одним желанием: сделать все, чтобы команда стала сильнее. Пусть мой возраст никого не смущает. Все в порядке. Хорошо себя чувствую», – сказал Корчагин в интервью Sputnik.by.



