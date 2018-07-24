«Так и происходит на самом деле. По крайней мере, в минувшую пятницу без особой рекламы и прочей публичной помпы состоялось весьма ответственное совещание на футбольную тему, в работе которого принял участие и министр спорта Сергей Ковальчук, на которого тоже можно надеяться как на человека, призванного самым высоким государственным уровнем «расшевелить болото».





По крайней мере, в ходе более чем двухчасового общения, прошедшего в настоящей дискуссионной атмосфере, футбольный бомонд наконец-то услышал неприятные для себя истины. Например, о том, что если бы не административная поддержка министерства, то на матче минского «Динамо» с ирландским «Дерри Сити» не было бы столь внушительной по нашим нынешним меркам аудитории.





Или тема гораздо большей глубины и принципиальности. АБФФ должна отказаться от роли стороннего наблюдателя а-ля «пилоты в белоснежных перчатках», начав активно помогать выстраивать систему подготовки игроков в клубах. Для чего необходимо влиять на работу этих самых клубов. Такие посылы и «произвели на свет» столь редкую для футбольных функционеров остроту диспута. Ковальчуку удалось расшевелить аудиторию, что и являлось его задачей, смысл которой – активизация подготовки к августовскому футбольному совещанию, которое планируется провести с участием Александра Лукашенко», – написал Васильев.