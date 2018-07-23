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Российский футболист о "Слава Украине": Хотелось выйти и вбить Виду в землю

Российский футболист Артем Дзюба рассказал о своей реакции на видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича «Слава Украине».

"Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые... С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… 

Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит. А перед финалом был спокоен - кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию", - рассказал Дзюба в интервью сайту ФК Зенит.

16:42 24/07/2018






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