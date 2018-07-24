Лукашенко "наехал" на МОК

Он поблагодарил за предоставленную Беларуси возможность принять у себя чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который сейчас проходит в Минске, а также заверил, что Беларусь хорошо зарекомендует себя в организации этого турнира, и выразил надежду, что стране доверят проведение и других международных баскетбольных состязаний.





При этом Лукашенко как глава Национального олимпийского комитета изложил свою позицию по ряду вопросов развития мирового спорта.





"Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены", - заявил он.





Он уверен, что "нельзя обвинять в целом команду". "Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение. Словом, мы за прозрачность спортивных международных комитетов и прежде всего МОК", - сказал он.









Вместе с тем Лукашенко заявил: "У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, это структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Я как руководитель НОК вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности".



