Стала известна причина смерти 28-летней футболистки Юлии Борисенко

22 июля Юлия вместе с подругами поехала отдыхать на озеро Каташи в Брестской области, пишет "Наша Нива"





Подружки вместе зашли в воду, а когда вернулись на берег, обнаружили, что Юля пропала. Сначала футболистку искали самостоятельно, потом вызвали милицию. Тело спортсменки нашли в воде только на следующий день в 50 метрах от того места, где купались все остальные.





Юля Борисенко играла за минскую "Звезду-БГУ" (2011, 2018), "Рязань-ВДВ" (2011−2013, 2013−2014) и "Дончанку" из Азова (2012/13).