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Стала известна причина смерти 28-летней футболистки Юлии Борисенко

28-летняя футболистка Юлия Борисенко, ставшая чемпионкой России по футболу и обладательницей Кубка страны, играя за клуб "Рязань-ВДВ", утонула.

Стала известна причина смерти 28-летней футболистки Юлии Борисенко
22 июля Юлия вместе с подругами поехала отдыхать на озеро Каташи в Брестской области, пишет "Наша Нива".

Подружки вместе зашли в воду, а когда вернулись на берег, обнаружили, что Юля пропала. Сначала футболистку искали самостоятельно, потом вызвали милицию. Тело спортсменки нашли в воде только на следующий день в 50 метрах от того места, где купались все остальные.

Юля Борисенко играла за минскую "Звезду-БГУ" (2011, 2018), "Рязань-ВДВ" (2011−2013, 2013−2014) и "Дончанку" из Азова (2012/13).

13:52 24/07/2018






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