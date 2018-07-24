Накануне из-за сильных ливней, превративших трассу спецучастков буквально в болото, третий этап был отменен вскоре после его старта. Многие гонщики увязли в грязи, это случилось как и с экипажами КамАЗов, так и с гонщиками белоруской "конюшни" — Сергеем Вязовичем и Александром Василевским, передает sputnik.by





Организаторы решили засчитать гонщикам время финиша на первой контрольной точке, что отбросило белорусов в зачете грузовиков далеко назад.





"Во время прохождения 3-го этапа в гонку произошло вмешательство организаторов, которые внесли коррективы в ход этапа, чем предоставили необоснованное преимущество отдельным участникам гонки, а для экипажа 302 (Сергея Вязовича — прим. ред.) дополнительную потерю времени", — говорится в сообщении команды.





В "МАЗ-СПОРТавто" подчеркнули, что считают такое поведение организаторов нарушением принципов честной борьбы.





"Красные зубры" участвуют в "Шелковом пути" с 2010 года, лучшим результатом белорусов стало третье место Вязовича в 2013 году.



