Главный тренер "Локерена" лично просматривал Сароку

- Как стал возможен переход? В прессе о бельгийском варианте не сообщалось.





- Я занимался различными направлениями, потому что, не буду скрывать, предложений у Антона было немало. Из того, что публиковалось в СМИ, — это турецкий "Гезтепе", итальянский "Кьево", кипрский АПОЭЛ. Помимо этого, интерес проявляли несколько российских клубов. Были варианты во Франции, России, Бельгии, Голландии. От команды второй немецкой бундеслиги, софийского ЦСКА...





- Почему выбрали "Локерен"?





- Подкупила заинтересованность со стороны главного тренера и спортивного директора. Они лично просматривали Антона, его игра им понравилась. По прилете в Бельгию мы предметно пообщались. Они рассказали, что в прошлом сезоне у "Локерена" были проблемы в атаке, команда мало забивала. В межсезонье клуб целенаправленно занялся поисками форварда, который мог бы ситуацию исправить. Рассматривали различные кандидатуры, но остановились именно на нападающем минского "Динамо". Сказали, что, по их мнению, это лучший вариант. В том числе и с точки зрения соотношения цены и качества. Все-таки мы понимаем, что этот трансфер не стоил миллионы евро — и за эти деньги клуб получил футболиста национальной сборной своей страны.





- Сделка была совершена довольно оперативно. Еще в четверг Сарока играл за "Динамо" в Лиге Европы.





- "Локерен" хотел заполучить Антона раньше. Но получилось так, что процесс затянулся. В итоге с конкретным предложением бельгийцы вышли буквально накануне первого матча минчан с "Дерри Сити". Естественно, руководству "Динамо" это было невыгодно. Оно озвучило прозрачную позицию: Сарока нужен команде в первом раунде Лиги Европы. Я объяснил это коллегам из "Локерена", и, надо отдать должное, они приняли это с пониманием. И вскоре после второй игры с "Дерри" мы с Антоном отправились в Бельгию. И там уже все действительно произошло быстро. Важно было подписать контракт до воскресного спарринга с хорватской "Локомотивой". Чтобы новичок команды успел познакомиться с партнерами, вышел на поле и хотя бы минимально адаптировался.





- Как экс-динамовец выглядел в товарищеском матче?





- Его сразу же выпустили в основе, что говорит о доверии. Антон играл с листа — и через три дня после игра "Динамо" в Лиги Европы. Забить, к сожалению, не удалось, но в целом проявил себя хорошо. Провел на поле 80 минут — старался впереди сам, создавал моменты для партнеров. Его игру потом отметили и вный тренер, и футболисты, и болельщики.









- Стоимость трансфера — коммерческая тайна?





- Эти цифры не подлежат разглашению. Но могу сказать, что "Динамо" в ближайшее время получит достойную компенсацию за футболиста. О сумме, кстати, стороны договорились быстро. Я признателен руководству минчан, что оно пошло навстречу Антону — согласилось отпустить его перед вторым еврокубковым раундом. И вообще благодарен столичному клубу за все, что он сделал для игрока. В целом это хороший имиджевый переход — и для "Динамо", и для нашего чемпионата, и для белорусского футбола. Все-таки в последнее время футболисты с белорусским паспортами практически не уезжают за границу. Тем более в Западную Европу. Тем более не бесплатно, а за компенсацию.





- Как вашего подопечного встретили в Бельгии?





- Очень хорошо, доброжелательно. Было видно, что ждали. Перед спаррингом с хорватами представили болельщикам на стадионе — трибуны тепло приветствовали новичка. Уже в Бельгии Антон прошел медосмотр, затем клубы подписали трансферный контракт, вскоре было заключено и личное соглашение.





- Языковой барьер сулит сложности?





- В "Локерене" мы встретили Марко Мирича — сербского полузащитника, в 2014-м году выступавшего в Беларуси. Мой бывший клиент, это я помог ему с трудоустройством в "Минске". Марко помнит меня, владеет русским языком. На первых порах это большое подспорье для Антона. Мирич уже взял его под опеку, помогает в коммуникации с командой, переводит тренерские установки, содействует решению бытовых вопросом.





- Что с бытом, кстати? Жить приходится в гостинице?





- Пока да. Клуб оплачивает отель. Причем не в Локерене, а в соседнем городке Синт-Никлаас — это в двадцати минутах езды. Как я понял, с этой гостиницей есть партнерские отношения. Но в будущем, конечно, жить Антон планирует в арендуемой квартире. В ближайшее время ему необходимо получить разрешение на работу, а затем будем подыскивать жилье. Это важно, поскольку Сарока планирует жить здесь с семьей. В скором будущем в Бельгию должны приехать его жена и сын.





- Локерен — город небольшой...





- Да, всего 40 тысяч жителей. Бельгия вообще страна компактная. Здесь комфортная логистика и небольшие расстояния. От Локерена до Брюсселя — 40 минут на машине, до Гента — 20 минут. По расположению город можно сравнить с нашим Жодино. Небольшой, но неподалеку от столицы.









- В прошлом чемпионате "Локерен" занял 13-е место из 16. Вас это не смущает?





- Как мне сказали, прошлый сезон признан крайне неудачным. До этого команды выступала более успешно. Дважды становилась 11-й, еще раньше — и тоже дважды — пятой. Не так давно (в сезонах-2011/12 и -2013/14 — pressball.by.) "Локерен" выигрывал Кубок страны и участвовал в Лиге Европы. Здесь он считается клубом с историей, важным для Бельгии. Понятно, что по бюджету он не сравнится с местными грандами — "Андерлехтом", "Брюгге", "Стандардом", "Гентом", "Генком". Зато его называют семейным клубом. В том смысле, что все — руководство, футболисты, болельщики — как одна семья.





- Задачи в новом сезоне серьезные?





- Как мне объяснили главный тренер и спортивный директор, результаты нужно улучшить. Для этого в каждом матче необходимо стремиться к победе. В чемпионате Бельгии сложная система розыгрыша. Чтобы претендовать на путевку в Лигу Европы, нужно по итогам двух кругов финишировать в первой шестерке. Думаю, если "Локерен" войдет в восьмерку — то есть в верхнюю половины таблицы — это будет хороший результат.





- Зато хорошо, что в Бельгии нет лимита на легионеров. Предусмотрена лишь квота на местных воспитанников — не менее шести игроков в заявке на матч.





- Да, я интересовался этим вопросом. Меня заверили, что легионерский вопрос как в "Локерене", так и в Бельгии остро не стоит. Проблем нет.





- В "Локерене" настоящий интернационал. Есть футболисты из Швейцарии, Исландии, Эквадора, Сербии, Чехии, Хорватии, Алжира, Голландии, Сенегала, Нигерии, Швеции, Марокко, США... Как думаете, получится ли белорусу проявить себя в такой команде?





- У Антона есть большое желание. Клуб также на него очень рассчитывает. Скажу больше, в "Локерене" считают, что с приходом белорусского игрока они закрыли прошлогодние проблемы в атаке. Я говорил о главном тренере и спортивном директоре. Но общался еще и с президентом клуба. Ему 86 лет, его в Бельгии называют специалистом по продаже футболистов. Он также возлагает на Сароку серьезные надежды. Сказал, что Антон может открыть для их региона — Бельгии и Голландии — наш трансферный рынок. Как он себя проявит, так там будут судить о белорусском футболе. Надеюсь, все у нас получится.



