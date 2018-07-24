Сообщение о смерти спортсменки было размещено на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" поздно вечером 23 июля.





Как сообщает БелАПАН , еще 21 июля спортсменка выходила в составе команды на матч чемпионата страны против "Славянки" и провела на поле все 90 минут. Встреча завершилась со счетом 22:0 в пользу "Звезды-БГУ". Борисенко забила один мяч.





Футболистка родилась 4 марта 1990 года в Таллинне. Чемпион Беларуси (2015), обладатель Кубка Беларуси (2010, 2015), Суперкубка Беларуси (2010, 2015, 2016), Кубка России (2014), Суперкубка России (2013). Выступала в национальной сборной Беларуси.



