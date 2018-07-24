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Скончалась 28-летняя футболистка минской команды "Зорка-БДУ" Юлия Борисенко

В возрасте 28 лет скончалась футболистка минского клуба "Звезда-БГУ" Юлия Борисенко.

Сообщение о смерти спортсменки было размещено на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" поздно вечером 23 июля.

Как сообщает БелАПАН, еще 21 июля спортсменка выходила в составе команды на матч чемпионата страны против "Славянки" и провела на поле все 90 минут. Встреча завершилась со счетом 22:0 в пользу "Звезды-БГУ". Борисенко забила один мяч.

Футболистка родилась 4 марта 1990 года в Таллинне. Чемпион Беларуси (2015), обладатель Кубка Беларуси (2010, 2015), Суперкубка Беларуси (2010, 2015, 2016), Кубка России (2014), Суперкубка России (2013). Выступала в национальной сборной Беларуси.


09:32 24/07/2018






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