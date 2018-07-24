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Карина Таранда: мне нравится белорусский. Общаемся на нем с мамой, с тетей, с кем-то еще, и я получаю удовольствие

Белоруска Карина Таранда, завоевавшая золото молодежного чемпионата мира (U-20) в прыжках в высоту, в интервью журналисту "Прессбола" Сергею Щурко в том числе рассказала про свое отношение к "мове".

- Многих потрясло, что социальные сети Карина Таранда ведет на белорусском языке.

- А мне кажется странным, что это кого-то удивило. Белорусская девушка пишет на белорусском языке. По-моему, куда больше должно удивлять то, что она пишет на русском. Вот сейчас о спортсменах скажу. Если вы выступаете за Беларусь, то давайте продвигать нашу страну не только на стадионах. Когда иностранный атлет слышит от нас русские слова, он не сомневается, что мы — россияне.

- Ты и на соревнованиях по- белорусски разговариваешь?

- Когда встречаю девочек из Польши и Украины, то да. И мы легко понимаем друг друга. Но я не могу взять в толк, откуда столько внимания к моему белорусскому? Его явно больше, чем интереса к победе в Тампере.

- Всегда приятно встретить личность, чего уж там.

- Тут нет никакого пиара или задних мыслей. Мне нравится белорусский. Мы общаемся на нем с мамой, с тетей, с кем-то еще. И я получаю от этого удовольствие. У нас прекрасный певучий язык. Иностранцу начнешь что-то рассказывать — видно, как ему нравится. Потом спрашивают: "Но почему вы на русском говорите, раз у вас такой замечательный язык?". И что, объяснять, что нас переучили еще во времена СССР? А мне кажется, это дело каждого. Давайте все-таки вспомним, откуда мы родом.


- А с тренером можешь на мове поговорить?

- Иногда он может неожиданно что-то спросить во время тренировки, особенно когда работаем под большими нагрузками. "Карина, как будет сова по-белорусски?" И ты либо отвечаешь, либо смеешься, потому что не можешь отдышаться. Но мы с ним и по-английски общаемся, Валентин Васильевич старается подтянуть мой уровень. Он иногда фразу полностью на английском говорит — и я тогда начинаю напрягать все свои извилины.

09:21 24/07/2018






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