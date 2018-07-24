Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте дисквалифицирован за допинг

Американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован за употребление допинга, сообщает USADA. 33-летний спортсмен отстранен на 14 месяцев.

Дисквалификация, сообщает pressball.by, отсчитывается с 25 мая 2018 года. В этот день Лохте в одной из клиник было сделано внутривенное вливание, на что американец не получил терапевтическое исключение (TUE). 

Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом. Он завоевал 4 золота в эстафете 4х200 м вольным стилем. В его активе также по одной медали Игр высшей пробы на 200-метровке на спине и 400-метровке комплексом.


00:06 24/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё