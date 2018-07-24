Дисквалификация, сообщает pressball.by, отсчитывается с 25 мая 2018 года. В этот день Лохте в одной из клиник было сделано внутривенное вливание, на что американец не получил терапевтическое исключение (TUE).









Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом. Он завоевал 4 золота в эстафете 4х200 м вольным стилем. В его активе также по одной медали Игр высшей пробы на 200-метровке на спине и 400-метровке комплексом.



