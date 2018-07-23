Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Москве
Александра Саснович (№ 42 рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в Москве c призовым фондом 750 тысяч долларов.
В стартовом матче Александра Саснович победила шведку Юханну Ларссон (№ 85 WTA) — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 55 минут.
Прежде соперницы дважды пересекались на корте в квалификации турниров WTA, и оба раза победа оставалась за Ларссон: в августе 2016 на харде в Цинциннати — 6:7(7), 7:6(7), 6:1 и в мае прошлого года на грунте в Мадриде — 6:4, 6:4. На этот раз Александре удалось взять убедительный реванш на коронном для шведки покрытии.
Грунтовый турнир Moscow River Cup в Москве проходит впервые. До этого в календаре WTA последняя неделя июля традиционно была закреплена за соревнованиями в шведском Бостаде, однако в прошлом году права на проведение турнира были приобретены в собственность с лицензией на бессрочное пользование в Москве, отмечает пресс-служба БТФ.
Состязание сохранило прежнюю категорию International, однако в три раза увеличился призовой фонд с целью привлечения именитых спортсменок на грунтовые корты перед стартом хардового отрезка сезона.
Александра Саснович получила 5-й номер посева в основной сетке. Это наивысший посев белоруски за все время выступления в WTA-туре.
Во втором раунде Саснович сразится с победительницей матча между Евгенией Родиной (84 WTA, Россия) и кем-то из выходцев из квалификации.
В парном разряде выступит еще одна представительница Беларуси Лидия Морозова (№ 51 парного рейтинга WTA). Ее дуэт с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№ 79) получил 2-й номер посева и в первом раунде встретится с интернациональным дуэтом Рика Фудзивара (№ 125, Япония) / Дарья Юрак (№ 77, Хорватия), пишет sport.tut.by
21:21 23/07/2018
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