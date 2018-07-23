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Талисманы Олимпиады в Токио получили имена

Утверждены официальные названия талисманов Олимпиады в Токио в 2020 году, пишет Gazeta.ru со ссылкой на сообщает «Советский спорт».


Талисман Олимпиады получил название Мирайтова. Его имя составлено из японских слов «мирай» (будущее) и «това» (вечность).

Символ Паралимпийских игр теперь носит имя Сомэйти. Это слово производное от сорта сакуры Сомэйссино, которую также называют королевской, и английской фразы «so mighty» (такой могущественный).

Имена были выбраны голосованием среди учащихся младших классов японских школ.

Самими талисманами стали персонажи в стиле аниме, они украшены синим и розовым клетчатым узором. Символы предстоящей Олимпиады были выбраны учениками младших классов из 16 тыс. японских школ.

Программа Игр будет включать 339 соревнований в 33 видах спорта.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году с 24 июля по 9 августа. Паралимпиада начнется 25 августа и завершится 9 сентября.


20:45 23/07/2018






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