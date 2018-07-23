Фото Еврорадио

С 24 по 29 июля под Минском пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту и авиафестиваль "Пронебо". На пресс-конференции чемпионата на минском аэродроме "Боровая" неожиданно появился российский телеведущий Леонид Якубович.





На "Боровой" ведущий программы "Поле чудес" не впервые, он давно интересуется авиаспортом. Ему нравится, что здесь каждый человек может "прикоснуться" к авиатехнике.





"Я был почти в каждой стране мира. И в каждой стране летал", — рассказал журналистам Якубович.





Любимый вертолет телеведущего — Ми-2.





"Тот, кто научился летать на Ми-2, сможет летать и на табуретке. На чем угодно! Миль — гений. Все, что он сделал, — гениально".





Якубович будет принимать участие в открытии Чемпионата на аэродроме Липки и поднимет в воздух вертолет Ми-2. Это мероприятие посетит Александр Лукашенко.





В 16-м чемпионате мира по вертолетному спорту примут участие команды из Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, России, Украины, Франции, Чехии и Швейцарии. Они будут соревноваться в четырех дисциплинах: "Навигация", "Полет на точность", "Развозка грузов" и "Слалом".



