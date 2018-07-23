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Нападающий «Динамо» Антон Сорока перешел в бельгийский футбольный клуб

Это только второй белорус, который играет в сильном западноевропейском чемпионате, помимо Брессана.


 


26-летний нападающий футбольного минского «Динамо» и сборной Беларуси Антон Сорока подписал контракт с бельгийским клубом «Локерен». Соглашение рассчитано на три года.

  

В начале карьеры Сорока считался чрезвычайно перспективным футболистом. В 18 лет он уехал в казанский «Рубин», однако так и не оправдал надежд. За российский клуб он не сыграл ни разу.

 

После футболист вернулся на родину. В 2012-2016 он играл за «Городею», откуда перешел в минское «Динамо».

 

С течением времени Сорока заиграл и в сборной. За 8 матчей он забил 4 гола, пишет НН.


19:55 23/07/2018






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