







26-летний нападающий футбольного минского «Динамо» и сборной Беларуси Антон Сорока подписал контракт с бельгийским клубом «Локерен». Соглашение рассчитано на три года.

В начале карьеры Сорока считался чрезвычайно перспективным футболистом. В 18 лет он уехал в казанский «Рубин», однако так и не оправдал надежд. За российский клуб он не сыграл ни разу.

После футболист вернулся на родину. В 2012-2016 он играл за «Городею», откуда перешел в минское «Динамо».

С течением времени Сорока заиграл и в сборной. За 8 матчей он забил 4 гола, пишет НН.



