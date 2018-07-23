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Что-то пошло не так: дождь залил обновленный стадион "Динамо"

В ходе ЧБ-2018 по легкой атлетике дождь доставал до 15-го ряда центрального сектора обновленного стадиона.


Обозреватель Pressball.by Сергей Версоцкий побывал на обновленном стадионе "Динамо" во время чемпионата Беларуси по легкой атлетике и рассказал, как проливные дожди в пятницу-субботу протестировали покрытие арены крышей-козырьком". 

ОМОН за периметром, зрители с пивом внутри — умиротворение чемпионата Беларуси по легкой атлетике 

От посетителей футбольного матча "Динамо" Мн — "Дерри Сити" довелось услышать сожаление, что при административной 13-тысячной наполняемости арену не удалось протестировать дождем, чтобы раз и навсегда развеять миф о 80-процентном покрытии трибун козырьком. На легкой атлетике, понятное дело, 13 тысяч и близко не наблюдалось, но зато с дождем все было в порядке. Арену от души поливало на протяжении двух дней, причем характер покрытия крыши сопровождал ливень таким мощным жестяным гулом, который перекрывал даже музыку вкупе с судьей-информатором. 

Про то, что люди при первых же каплях дождя быстро покидали "заворотные" трибуны, можно было и не упоминать. Там реально все открыто небесной влаге за исключением разве что последних рядов. 

Но разверзшиеся хляби по полной программе протестировали и центральные сектора, включая медиа-трибуну. Представители "ПБ" благоразумно разместились на последнем, 15-м ряду первого яруса, но с первыми же каплями дождя обнаружили эти самые капли на своих откидных столиках. Что уж говорить о первых рядах медиапула, оказавшихся залитыми напрочь. 

 
Место коррпункта "ПБ" на 15-м ряду центральной трибуны

"Внутренности" трибун также не отличались стерильностью из-за странной системы водоотводов, о которой мы также уже неоднократно писали. В коридорах "офисной" Западной трибуна и особенно на "заворотных" секторах во время ливня вода на полу стояла по щиколотку. Такая вот вода под крышами…

Даже Mondo погрузилась -- первая и вторая дорожки полностью под водой



18:21 23/07/2018






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