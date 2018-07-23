Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Команда побежала отмечать забитый гол и пропустила в пустые ворота

Футболисты мексиканской команды «Толука» быстро разыграли свободный удар и забили в пустые ворота «Морелии» в первом матче национального чемпионата.

На 90-й минуте встречи игроки «Морелии» сравняли счет и практически в полном составе побежали отмечать гол. 



Однако судья зафиксировал офсайд и вернул мяч футболистам «Толуки», которые сразу ввели его в игру, дошли до чужих ворот и отправили мяч в сетку. Встреча завершилась со счетом 2:0, пишет lenta.ru



16:54 23/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё