Дом для Марадоны за $20 млн оказался фейком. В Беларуси таких просто нет
На минувшей неделе аргентинский сайт Clarín сообщил, что Марадоне в Беларуси нашли особняк стоимостью 20 миллионов долларов.
По информации сайта, особняк находится в Минске, в нем семь комнат и несколько бассейнов с подогревом. Добираться на работу в Брест Марадона будет на частном самолете — неподалеку от дома есть аэропорт для приватных самолетов. Были опубликованы и «эксклюзивные фото этого особняка».
Однако, как оказалось, в Беларуси просто нет особняков по такой цене.
Как выяснил tut.by, в белорусских риелторских базах самый высокий прайс сейчас у особняка в Боровлянах, за который просят 2,5 миллиона долларов. Пару лет назад его же выставляли за 4,3 миллиона долларов — на то время рекордная цена.
В агентстве «Сильван VIP», которое много лет специализируется на элитной недвижимости, домов с ценником 20 миллионов долларов в Беларуси никогда не продавалось?
— За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4−5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был потолок, — рассказала Валерия Хованская, заместитель директора агентства недвижимости «Сильван».
В брестском агентстве недвижимости «Альфа-Актив» также не признали дом, чьи фото опубликовали на сайте Clarín.
Точку в этой истории с особняком для Марадоны поставила пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова. Она рассказала, что с домом для Диего Марадоны еще не определились.
— Остановились на нескольких вариантах в Бресте, но к окончательному еще не пришли. Аргентинский источник основывается на своей фантазии.
Напомним, легендарный аргентинский футболист подписал контракт с брестским «Динамо» в мае 2018 года. Согласно его условиям, аргентинец сможет расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к нашему климату.
"Белорусский партизан"
15:33 23/07/2018
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