



Однако, как оказалось, в Беларуси просто нет особняков по такой цене.





Как выяснил tut.by , в белорусских риелторских базах самый высокий прайс сейчас у особняка в Боровлянах, за который просят 2,5 миллиона долларов. Пару лет назад его же выставляли за 4,3 миллиона долларов — на то время рекордная цена.





В агентстве «Сильван VIP», которое много лет специализируется на элитной недвижимости, домов с ценником 20 миллионов долларов в Беларуси никогда не продавалось?





— За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4−5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за семь миллионов долларов. Это, наверное, был потолок, — рассказала Валерия Хованская, заместитель директора агентства недвижимости «Сильван».





В брестском агентстве недвижимости «Альфа-Актив» также не признали дом, чьи фото опубликовали на сайте Clarín.





Точку в этой истории с особняком для Марадоны поставила пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова. Она рассказала, что с домом для Диего Марадоны еще не определились.





— Остановились на нескольких вариантах в Бресте, но к окончательному еще не пришли. Аргентинский источник основывается на своей фантазии.









Напомним, легендарный аргентинский футболист подписал контракт с брестским «Динамо» в мае 2018 года. Согласно его условиям, аргентинец сможет расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к нашему климату.