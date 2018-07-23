Байдачный: После ЧМ смотреть белорусский футбол - это ужас
Белорусские специалисты Анатолий Байдачный и Владимир Курнев жалеют, что чемпионат мира завершился.
Вот такой между ними произошел диалог:
Курнев: Есть какое-то опустошение после завершения чемпионата мира.
Байдачный: Я тоже столкнулся с таким чувством грусти. Ожидания какие-то закончились. А как представил, что сейчас надо будет ходить на чемпионат Беларуси, меня хватил ужас. После этого спектакля, феерии финтов, феерии ударов, драматических ситуация… Когда все это заканчивается, не знаешь, что делать.
Источник: tribuna.com
11:48 23/07/2018
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