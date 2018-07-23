Байдачный: После ЧМ смотреть белорусский футбол - это ужас

Вот такой между ними произошел диалог:





Курнев: Есть какое-то опустошение после завершения чемпионата мира.





Байдачный: Я тоже столкнулся с таким чувством грусти. Ожидания какие-то закончились. А как представил, что сейчас надо будет ходить на чемпионат Беларуси, меня хватил ужас. После этого спектакля, феерии финтов, феерии ударов, драматических ситуация… Когда все это заканчивается, не знаешь, что делать.