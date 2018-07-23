Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Проблемы отбросили МАЗы в середину зачета после 2-го этапа "Шелкового пути"

Экипажи белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" столкнулись с проблемами на втором этапе ралли-рейда "Шелковый путь-2018".

Второй этап является "марафонским" — экипажи во время него должны обслуживать свои машины сами, без привлечения командных механиков. И именно на этом отрезке белорусские гонщики отстали от лидеров больше, чем во время пролога.

Победу на этапе снова праздновали пилоты "КАМАЗ-МАСТЕР": на этот раз первым финишировал Андрей Каргинов, на втором и третьем местах — также экипажи на КамАЗах — Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев.

Лидер белорусской команды — Сергей Вязович — приехал на финиш лишь седьмым, в 28 минутах от лидера. По информации организаторов гонки, у камиона отказал турбонагнетатель. 

Александр Василевский во время прохождения спецучастка застрял, выезжая из брода. Ему на помощь поспешил ранее исправлявший технические неполадки экипаж Алексея Вишневского. В итоге на финиш Василевский прибыл 11-м, Вишневский — 12-м.

В итоговом зачете грузовиков Вязович находится на пятом месте, Вишневский занимает девятую строчку, Василевский — 11-й. Экипаж не стартовавшего из-за поломки двигателя Виталия Мурылева пока находится на 14-м месте со штрафом в 100 часов.


Третий этап, который стартует в понедельник, ведет из Элисты в Астрахань. Протяженность этапа — 484 километра, из них 332 километра приходятся на спецучасток. Этап прогнозируется довольно сложным из-за особенностей местности, кроме того, организаторы предупредили о плохих погодных условиях перед стартом, пишет sputnik.by

10:41 23/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё