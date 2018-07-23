Второй этап является "марафонским" — экипажи во время него должны обслуживать свои машины сами, без привлечения командных механиков. И именно на этом отрезке белорусские гонщики отстали от лидеров больше, чем во время пролога.





Победу на этапе снова праздновали пилоты "КАМАЗ-МАСТЕР": на этот раз первым финишировал Андрей Каргинов, на втором и третьем местах — также экипажи на КамАЗах — Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев.





Лидер белорусской команды — Сергей Вязович — приехал на финиш лишь седьмым, в 28 минутах от лидера. По информации организаторов гонки, у камиона отказал турбонагнетатель.





Александр Василевский во время прохождения спецучастка застрял, выезжая из брода. Ему на помощь поспешил ранее исправлявший технические неполадки экипаж Алексея Вишневского. В итоге на финиш Василевский прибыл 11-м, Вишневский — 12-м.





В итоговом зачете грузовиков Вязович находится на пятом месте, Вишневский занимает девятую строчку, Василевский — 11-й. Экипаж не стартовавшего из-за поломки двигателя Виталия Мурылева пока находится на 14-м месте со штрафом в 100 часов.







