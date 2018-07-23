Игрок принял это решение из-за скандала после публикации его совместной фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другим игроком сборной Германии Илкайем Гюндоганом.





«После долгих размышлений, с тяжелым сердцем, я принял решение прекратить выступать за сборную Германии», — объявил Озил. Игрок подчеркнул, что фото с Эрдоганом является знаком уважения к правительству страны его семьи, а не политической позицией.





"Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и его сторонники считают, что когда мы выигрываем — я немец, а когда проигрываем — мигрант. Я плачу налоги в Германии, делаю пожертвования немецким школам, а меня все равно считают «другим». Общество не признает во мне немца", - цитирует Озила meduza.io









В середине мая Месут Озил и Илкан Гюндоган встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Лондоне. Футболисты вручили Эрдогану футболки своих клубов. Гюндоган выложил фотографию в инстаграм с подписью «Моему дорогому президенту». На фоне критики со стороны немецких политиков и футбольных чиновников фотография была удалена из инстаграма, а Гюндоган принес извинения.





Месут Озил выступал за сборную Германии с 2009 года. В ее составе он выиграл бронзу ЧМ-2010 и золото ЧМ-2014. На чемпионате мира в России Озил провел две игры, сборная Германии не смогла выйти из группы.